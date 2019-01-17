РИАМО - 17 янв. Столичные полицейские задержали приезжую из ближнего зарубежья, которая находится в федеральном розыске с 2011 года по подозрению в использовании поддельных документов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали женщину, разыскиваемую с 2011 года по подозрению в использовании поддельных документов» - говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские в Ореховом проезде задержали 35-летнюю приезжую из ближнего зарубежья. Женщина находилась в федеральном розыске с 2011 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Она передана инициатору розыска.