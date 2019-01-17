РИАМО - 17 янв. Спасатели и волонтеры нашли заблудившихся в лесу в подмосковной Черноголовке маму и ее сына, страдающего аутизмом, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

16 января в 20:16 в ЕДДС городского округа Черноголовка поступил звонок из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» об ушедшем на лыжную прогулку и потерявшемся в районе Южного озера юноше 2002 года рождения, который, со слов добровольцев, страдает аутизмом. Его мобильный телефон был недоступен. Перепуганная мать, забив тревогу, самостоятельно отправилась на поиски сына, в результате и ее мобильный телефон разрядился.

«В течение полутора часов спасатели прочесывали местность и одновременно подавали сигналы сирены от автомобилей. В 22:25 потерявшиеся были найдены поисковой группой, они услышали сигналы поисковиков и вышли из леса. После медицинского осмотра спасателем (медиком) ПСО-8 отправлены домой», - говорится в сообщении.

В рамках работ по спасению была организована работа дежурной смены спасателей поисково-спасательного отряда (ПСО) №8 Ногинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», волонтеров спасательного отряда «Лиза Алерт», оперативной группы Ногинского пожарно-спасательного гарнизона, пожарных 10 пожарно-спасательной части «37 ОФПС по МО», представителей полиции и администрации городского округа Черноголовка.

Спасатели проинструктировали потерявшихся о правилах вызова пожарно-спасательных подразделений служб по единому номеру «112», а также о мобильном приложении «Системы-112».