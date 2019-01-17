РИАМО - 17 янв. В столичном районе Тушино построят храмовый комплекс в честь преподобного Сергия Радонежского до конца текущего года, в настоящее время ведутся отделочные работы стен внутри здания, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В Тушине, по улице Василия Петушкова, напротив владения 3, в рамках программы по строительству православных церквей в столице, ведется строительство храмового комплекса в честь преподобного Сергия Радонежского», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отметил, что строительство храмового комплекса в честь преподобного Сергия Радонежского в районе Тушино началось еще четыре года назад, в год 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Поскольку средств на строительство не хватало, было принято решение сначала возвести приходской дом, разместив в нем временно действующий храм. Позже из-за недостатка финансирования работы были приостановлены на несколько лет. Только в мае 2018 года строительство объекта было возобновлено.

Работы по строительству храма в честь преподобного Сергия Радонежского в Северо-Западном административном округе столицы проинспектировал депутат Госдумы, советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в Москве. Он рассказал о том, что в настоящее время практически завершены фасадные работы на храме.

Недавно купол храма увенчался освященным крестом, сам он имеет уникальное покрытие, элементы выполнены в виде позолоченных чешуек из сплава долговечных материалов, не требующих десятилетиями реставрации.

Левкин отметил, что в настоящее время ведутся отделочные работы стен внутри здания храма.

Храмовый комплекс общей площадью 545 квадратных метров рассчитан на 369 прихожан.

«Специалисты завершают работы над проектом иконостаса. Строители планируют до конца лета текущего года выполнить все общестроительные работы, а осенью сдать храм в эксплуатацию. До конца 2019 года провести его освящение», - уточняется в материале.

В рамках выполнения городской программы по строительству православных храмов на территории Северо-Западного округа ведется работа по 20 земельным участкам, два храма введены в эксплуатацию, семь храмов строятся, девять храмов находятся на этапе подготовки к проектированию.

Программа строительства храмов («Программа-200») реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы».

Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало. Ее целью является обеспечение жителей густонаселенных районов столицы храмами, находящимися в шаговой доступности.