РИАМО - 17 янв. Министерство инвестиций и инноваций Московской области в рамках трех конкурсных отборов программы «Предпринимательство Подмосковья» одобрило и выделило в 2018 году субсидии 183 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подведены итоги реализации в 2018 году государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья». В рамках нее было проведено 3 конкурсных отбора по предоставлению субсидий субъектам МСП: на частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг); на частичную компенсацию затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования; на частичную компенсацию затрат социальным предпринимателям.

«В общей сложности по результатам конкурсного отбора была одобрена и выделена субсидия 183 субъектам малого и среднего предпринимательства. Общий объем финансирования на приобретение оборудования и модернизацию производства составил 300 миллионов рублей, на компенсацию затрат МСП на оплату лизинга – 50 миллионов рублей, а на поддержку соцпредпринимателей – 100 миллионов рублей», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он уточнил, что субсидия для МСП нацелена не только на обновление и повышение качества выпускаемой продукции, но и на организацию более современных и комфортных условий труда сотрудников, а также изменение всей системы социальных и экономических отношений на предприятии.

«Действующие меры поддержки стимулируют бизнес на создание новых и расширение существующих производств, новых рабочих мест. На предоставление субсидий в 2014-2018 годах направлено почти 1,5 миллиарда рублей из областного бюджета, поддержка оказана 424 субъектам МСП, что позволило сохранить более 18 тысяч и создать более 2 тысяч рабочих мест», – добавил Хромов.

Конкурсные отборы заявок по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году состоятся в августе. Более подробную информацию о субсидии можно узнать на портале «Малый бизнес Подмосковья».