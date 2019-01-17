РИАМО – 17 янв. При профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству создадут рабочую группу, которая займется вопросами нормативно-правового регулирования электротранспорта в России, в группу войдут представители бизнеса, общественности и Минтранса РФ, сообщил в четверг член комитета Александр Васильев.

«Создадим рабочую группу, в которой совместно с органами власти обсудим то, как юридически прописать использование электротранспорта в правилах дорожного движения», - сказал Васильев в ходе круглого стола в Госдуме РФ.

Он отметил, что участники рабочей группы будут обсуждать нормативно-правовое регулирование электротранспорта, в том числе то, как его закрепить в законе о безопасности дорожного движения, техническом регламенте Таможенного союза и КоАПе.

«Я так понимаю, что в рабочей группе планируют участвовать представители общественных организаций, которые занимаются самокатами, велосипедами, пешеходами, представители бизнеса, которые их продают и сдают в прокат, МВД, ГАИ, Минтранс и подразделение города Москвы», - добавил Васильев.

По его словам, за прошлый год в России было продано около 32 тысяч электросамокатов и около 10 тысяч моноколес.

«На мой взгляд, действительно очень рациональная идея создания рабочей группы, в которой участвуют представители общественности и бизнеса для того, чтобы учесть все интересы. Минтранс России готов в этом участвовать», - отметил начальник отдела организации дорожного движения департамента государственной политики в области автомобильного и городского транспорта Минтранса РФ Дмитрий Осиповский.

По его мнению, рабочая группа сможет найти консенсус, который поможет обеспечить необходимый уровень безопасности в городах, при этом не препятствовать развитию электротранспорта.

«Я считаю, что у электротранспорта есть большой потенциал. Роль государства в том, чтобы его раскрыть, а не задавить правовым регулированием. <…> Я пока не услышал каких-то однозначных аргументов в пользу того, чтобы выделять их в отдельную категорию, а не приравнять к существующим – это к пешеходу, велосипедисту, мопеду. Я думаю, что сегодня их можно уложить в эти критерии, учитывая, что для них прописаны правила пользования», - заметил Осиповский.

В четверг в Госдуме состоялся круглый стол на тему «Нормативное регулирование малого электротранспорта». На заседании обсудили вопросы необходимости внесения изменений в законодательство по регулированию правил дорожного движения малого электротранспорта, таких как моноколеса, сигвеи, гироскутер и электросамокаты.