РИАМО - 17 янв. На Ферганском проезде в Москве рейсовый автобус сбил женщину с маленьким ребенком, они были госпитализированы с незначительными травмами, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ столице.

«Примерно полтора часа назад в Ферганском проезде, в районе дома 10, корпус 5, автобус сбил маму с маленьким ребенком. Пострадавшие получили незначительные травмы, но были отправлены в больницу просто для перестраховки», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.