РИАМО - 17 янв. В Химках школьники изобрели роботов сборщика и сортировщика мусора, спасателя, их разработки уже заслужили признание на конкурсах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил и отметил ребят, чьи уникальные проекты уже заслужили признание не только их ровесников, но также старших наставников и учителей и были признаны победителями различных международных олимпиад и конкурсов.

«Встретился с юными химчанами, которые создают уникальные и полезные проекты: роботов, сортирующих мусор, роботов-спасателей, спутниковый комплект, который поможет туристам подавать экстренные сигналы в МЧС из любой точки России, правила воздушного движения для беспилотных летательных аппаратов. Для нас очень важно поддерживать наше молодое поколение, поощрять наших юных изобретателей и помогать им в развитии», - сказал Волошин.

Он добавил, что Химки - это город, где одаренные дети могут успешно реализовывать свои идеи и воплощать их в жизнь.

На встрече присутствовали ребята, которые, не смотря на свой юный возраст уже удостоены значимых наград в области изобретений и робототехники.