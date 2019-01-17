РИАМО - 17 янв. В 2018 году Мосгосстройнадзор оформил 1771 первичное разрешение на строительство новых объектов общей площадью 25,4 миллиона квадратных метров, из них жилья – 21,4 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В 2017 году Мосгосстройнадзор выдал 2196 разрешений на строительство 11,5 миллионов квадратных метров недвижимости, из них жилья – 8,9 миллиона квадратных метров. Таким образом, общая площадь строительства, на которую были получены разрешения, выросла более чем в два раза.

«Так, выданы разрешения на строительство и реконструкцию новой сцены театра «Уголок дедушки Дурова», здания под размещение Детского музыкального театра юного актера, школы сотрудничества в Таганском районе, школы-гиганта на 1150 мест в районе деревни Саларьево, школ в районах Нагатинский затон и Северный, детского сада-трансформера в Южном Бутове», — говорится в сообщении.

Были получены разрешения на строительство и реконструкцию школы хореографии и изобразительных искусств в Ломоносовском районе, детской школы искусств №58 имени М.И. Глинки, спорткомплекса с ледовым катком для физкультурно-спортивного объединения «Хоккей Москвы» в Чертанове Центральном, ФОКа на территории стадиона «Красный октябрь», спорткомплекса с футбольным манежем в рамках реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова, лабораторного корпуса института хирургии имени А.В. Вишневского, детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в районе Бутырский, нового корпуса детской поликлиники №99 в районе Алексеевский, амбулатории в поселке Курилово.

Были также оформлены разрешения на строительство дома-интерната для пожилых людей в новой Москве, храма в честь преподобного Серафима Саровского в Дегунине, гостиниц в районах Кузьминки, Хамовники, Тверском, Кунцево, реконструкцию гостиницы для проживания приглашенных артистов Большого театра России, комплекса с апарт-отелем и объектами торговли в составе транспортно-пересадочного узла «Технопарк».

Кроме того, оформили разрешения на реконструкцию и строительство высотного жилого комплекса на территории ММДЦ «Москва-Сити» (участок №1), торгово-развлекательного центра в Митине, бизнес-парка в Покровском-Стрешневе и других, а также большого числа жилых домов, в том числе по программе реновации, объектов метрополитена и улично-дорожной сети.

«В связи с изменениями в законодательстве комитет прекратил оформление разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и перешел на прием уведомлений о начале и окончании строительства объектов ИЖС и садовых домов», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что с августа 2018 года поступило 904 уведомления о начале и 568 уведомлений об окончании строительства.