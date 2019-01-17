РИАМО - 17 янв. Московское УФАС России провело проверку ООО «Полимед диагностика» по причине уклонения от заключения контракта на поставку одноразового белья для нужд городской поликлиники, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество не подписало проект государственного контракта и не предоставило обеспечение исполнения контракта. Заказчик, в соответствии с действующим законодательством, направил в московское УФАС России материалы о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков.
«В результате рассмотрения дела московское УФАС России пришло к выводу о необходимости включения сведений в отношении ООО «Полимед диагностика» в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в материале.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии