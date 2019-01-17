РИАМО - 17 янв. Двадцать общественных территорий планируют благоустроить в 2019 году на территории 18 муниципалитетов Московской области, также за пять лет будет благоустроено 10 крупных парков, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

В Московской области планомерно реализуется государственная программа «Комфортная городская среда». В рамках нее создано: в 2014 году - шесть общественных территорий; в 2015 году - 16 общественных территорий; в 2016 году - 32 общественных территории; в 2017 году - 54 знаковых общественных пространства (134 территории); В 2018 году было благоустроено 58 общественных территорий в 27 муниципальных образованиях Московской области, в том числе в городах-юбилярах, и 48 въездных групп в 24 муниципальных образованиях.

«В текущем году планируется благоустройство 20 общественных территорий в 18 муниципальных образованиях Московской области, продолжить работу по благоустройству общественных территорий в городах-юбилярах, военных городках, переданных Московской области», - говорится в сообщении.

Также в планах на 2019 год предусмотрено благоустройство парков культуры и отдыха, чтобы в каждом муниципальном образовании Московской области был значимый, любимый и благоустроенный парк. Такие, как уже существующие парк имени Лазутиной, парк «Пехорка». За 5 лет будет благоустроено 10 таких крупных парков.

«Формирование комфортной среды дает вектор развития территориям города, привлекает большее количество людей, и, как следствие, способствует развитию коммерческой активности территорий», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В 10 муниципалитетах проголосовали за концепции благоустройства общественных территорий, включенных в государственную программу по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы. Всего, по данным протоколов муниципальных общественных комиссий, за общественные территории проголосовали более 1,581 миллиона человек.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, и концепций благоустройства общественных территорий будет проводиться и в 2019 году.