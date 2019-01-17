РИАМО - 17 янв. В ходе проведения таможенного контроля пассажирского рейса Пекин – Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) задержали гражданина Кореи, который пытался провезти 239 незадекларированных серебряных монет, сообщается на сайте таможенной службы.

В ходе проведения рентгеноскопии багажа пассажира, инспектор обратил внимание на большое количество однородного товара. Далее, во время таможенного досмотра были обнаружены 239 серебряных монет и упаковка сертификатов.

«В собственноручном письменном объяснении мужчина пояснил, что привез монеты на эксповыставку Coins, их стоимость 2,3 тысячи долларов», – говорится в сообщении.

Данные товары отнесены инспектором по предназначению к товарам не для личного пользования, документы, подтверждающие стоимость, в ходе таможенного контроля не предъявлялись.

По заключению эксперта стоимость монет составила 1 миллион 370 тысяч рублей.

«В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 КОАП «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров, подлежащих декларированию» и статьей 16.3 «Несоблюдение запретов и ограничений»», – заключается в материале.