РИАМО - 17 янв. Информация об эвакуации неправильно припаркованного автомобиля с ребенком в салоне машины не соответствует действительности, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Ранее СМИ сообщали, что что эвакуатор погрузил на свою платформу автомобиль, внутри которого находится ребенок.

«Сотрудники АМПП всегда осматривают автомобиль перед погрузкой, в том числе на наличие в нем людей. Этот автомобиль был припаркован в зоне действия знака «Остановка запрещена», сотрудники АМПП осмотрели автомобиль, обнаружили внутри ребенка, сразу же вызвали скорую помощь», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что автомобиль не был погружен на эвакуатор.

ГКУ «АМПП» просит автомобилистов не оставлять в машинах детей одних - это может нанести серьезный вред их здоровью