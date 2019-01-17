РИАМО (РЕУТОВ) – 17 янв. В подмосковном Реутове начали приучать к сортировке мусора не только взрослых, но и детей, сообщил Реутовскому информагентству глава городского округа Станислав Каторов.

Московская область с 1 января текущего года перешла на систему раздельного сбора отходов.

«Детям рассказывают о пользе сортировки мусора для людей и окружающей среды. С ребятами работают как педагоги, так и практики из коммунальных служб города. Занятия проходят систематически, за I полугодие уже состоялось более 200 тематических уроков», – сказал Каторов.

Он добавил, что преподаватели отмечают заинтересованность и увлеченность школьников в таких занятиях.

Глава подчеркнул, что в тех странах, где такая практика была введена ранее, уже выросло ответственное поколение, поколение высокой культуры поведения.

Уроки по раздельному сбору мусора пройдут во всех школах Подмосковья в январе и феврале текущего года.