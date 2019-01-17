РИАМО - 17 янв. У сотрудников столичной полиции, предположительно причастных к квартирным мошенничествам, начали проводить обыски, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Правоохранителями была получена информация о причастности к мошенничеству с объектами недвижимости бывших и действующих сотрудников одного из территориальных отделов полиции столицы. В настоящее время указанные сотрудники доставлены для проведения следственных действий.

«В рамках расследования уголовного дела о квартирных мошенничествах на территории столицы следователи Главного следственного управления СК России по городу Москве совместно с сотрудниками УФСБ по городу Москве и Московской области и столичными сотрудниками УСБ ГУ МВД по Москве проводят обыски у предположительно причастных к преступлению сотрудников полиции УВД ЮЗАО», – сказала Иванова.

В столичном главке МВД России назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение об увольнении действующих сотрудников полиции по отрицательным мотивам.