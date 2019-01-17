РИАМО - 17 янв. Для обеспечения безопасности и стабильности движения поездов на Московской железной дороге, в том числе на МЦК, проводятся непрерывные работы по очистке путей, стрелочных переводов и других объектов инфраструктуры от снега, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

По информации синоптиков пришедший в Московский регион снегопад продлится до глубокой ночи. На МЖД ведется подготовка техники и бригад железнодорожников, которые продолжат уборку снега в вечернее и ночное время как на радиальных направлениях, так и на Московском центральном кольце.

«В настоящее время сформировано 70 единиц спецтехники для уборки снега, включая снегоуборочные и пневмообдувочные машины. Кроме того, из-за прогнозируемых температурных колебаний воздуха между минусовыми и плюсовыми значениями железнодорожники подготовили 13 локомотивов, оборудованных вибропантографами, – устройствами для очистки контактного провода от наледи», – отмечается в сообщении.

Техника выйдет на линию при поступлении сообщений от локомотивных бригад, если будут зафиксированы случаи обледенения проводов.

«Кроме того, за состояние систем энергообеспечения постоянно следят энергетические службы», – уточняется в пресс-релизе.

Московская железная дорога призывает автомобилистов и пешеходов соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.