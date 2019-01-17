РИАМО – 17 янв. В четверг вечером загруженность дорог в Москве оценивается в восемь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложно проехать в центре города, в Мещанском районе скорость движения составляет 7 километров в час. В Хамовниках транспорт двигается со скоростью 10 километров в час. Плотное движение зафиксировано и на северо-востоке столицы в Алексеевском районе.

Очень плотное движение транспорта наблюдается на ТТК, МКАД и Садовом кольце, на вылетных магистралях города в сторону области.

В Подмосковье и Москве на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, снега, обледенения и метели.

Столичным автолюбителям посоветовали пересесть на метро из-за непогоды.