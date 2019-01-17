РИАМО - 17 янв. Бывших и действующих сотрудников одного из территориальных отделов полиции в Москве подозревают в причастности к мошенничеству с объектами недвижимости, проводится служебная проверка, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве в отношении граждан, осуществляющих мошенничества с объектами недвижимости, была получена информация о причастности к данным деяниям бывших и действующих сотрудников одного из территориальных отделов полиции.

«Указанные материалы были переданы в УСБ ГУ МВД России по Москве для дальнейшей работы. В настоящее время указанные сотрудники доставлены для проведения следственных действий», - говорится в сообщении.

В столичном главке МВД России по назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение об увольнении действующих сотрудников полиции по отрицательным мотивам.