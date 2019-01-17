РИАМО - 17 янв. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в четверг вечером задержали и отменили 47 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» пять рейсов задержали, еще три отменили. В аэропорту «Шереметьево» 26 рейсов задерживаются. Во «Внукове» четыре рейса задержали, три отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Подмосковье и Москве на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, снега, обледенения и метели.