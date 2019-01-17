РИАМО - 17 янв. Власти Московской области рассчитывают увеличить долю безналичной оплаты проезда, в настоящее время в 83% случаев расчет производят именно таким способом, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

«Мы рассчитываем, что в течение этого года у нас доля безнала должна подойти к очень высокому результату. 100% учета выручки мы хотим, чтобы шло через безнал. Конечно, такого не бывает, кто-то карточку забыл, кто-то телефон забыл, все равно наличные будут, но это будет в каком-то ограниченном объеме», – сказал Тресков.

Он отметил, что в настоящее время во всех автобусах Московской области можно оплатить проезд безналичным способом.

«Доля наличных денег очень сильно сокращается, можно сказать, катастрофически. Сейчас у нас «Мострансавто» полностью ушло на безнал. Коммерческие перевозчики пока, правда, отстают, на 55% ушли. В «Мострансавто» доля безналичных платежей уже 73%, у коммерческих перевозчиков 30%», – дополнил Тресков.

В настоящее время доля безналичных платежей проезда в регионе составляет 83%.