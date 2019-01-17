РИАМО – 17 янв. Банк «Возрождение» открыл кредитную линию в размере 10 миллионов рублей подмосковной компании «Коаксиал», кредитные средства предоставлены по льготной ставке 10,6% годовых в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства при поручительстве корпорации МСП, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Коаксиал» производит широкую линейку кабелей, проводов и бытовых электрошнуров – всего более 1 тысячи наименований.

Продукция предприятия используется в тепловозостроении, промышленном и жилищном строительстве, эксплуатации электрогенерирующих объектов и электрических сетей. Полученные средства будут направлены на приобретение сырья, материалов и комплектующих для производства», — говорится в сообщении.

При финансовой поддержке банка «Возрождение» руководство компании планирует завершить ряд действующих проектов, а также приступить к реализации новых, чтобы обеспечить стабильное развитие производства и подтвердить репутацию надежного поставщика высокотехнологичного оборудования. Кабельная продукция компании реализуется как на отечественном рынке, так в странах ближнего и дальнего зарубежья.