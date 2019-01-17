РИАМО - 17 янв. Житель пожаловался в Госжилинспекцию Московской области на неработающую вентиляционную систему в ванной комнате, по предписанию управляющая компания восстановила работу системы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По требованию Госжилинспекции Московской области, управляющая организация ООО «Микрорайон-Сервис» восстановила работу системы вентиляции в одной из квартир дома №83 по улице Говорова в Одинцове», - говорится в сообщении.

Руководитель областного надзорного ведомства Вадим Соков отметил, что нарушения в работе вентиляции были выявлены государственными жилищными инспекторами в ходе внеплановой выездной проверки обращения жителя квартиры.

С помощью анемометра инспекторы замерили скорость воздушного потока в вентиляционной системе ванной комнаты – тяга отсутствовала из-за того, что в вентиляционном канале были обнаружены посторонние предметы, трещины и отверстия.

«Если в ванной комнате отсутствует циркуляция воздуха, как следствие - увеличивается влажность, появляется конденсат. Последствия такого явления крайне негативно воздействует на здоровье людей, поскольку в такой ситуации появляются плесневые грибы, ухудшается самочувствие человека, могут возникнуть различные опасные заболевания», – пояснил Соков.

Он уточнил, что каждому собственнику жилых и нежилых помещений, расположенных в МКД, крайне важно понимать, что вентканал – это общедомовое имущество, сужать или закрывать вентиляционную систему нельзя.

Так как система вентиляции входит в состав общего имущества собственников помещений в МКД, обеспечивать ее исправность обязана управляющая организация. По этой причине инспекторы выдали ООО «Микрорайон-Сервис» предписание с требованием выполнить необходимый ремонт для восстановления нормального воздушного потока в ванной комнате заявителя.

«Проведенная в установленный срок контрольная проверка показала, что предписание исполнено в полном объеме. Управляющая компания провела необходимые мероприятия по устранению посторонних предметов и приведению вентиляционного канала в состояние, соответствующее проектной документации. После этого скорость потока воздуха стала соответствовать нормам», – добавил руководитель Госжилинспекции региона.