РИАМО - 17 янв. Московское УФАС России признало жалобу ООО «Город» на действия городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева департамента здравоохранения Москвы» необоснованной, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе аукциона на ремонт дорожных покрытий на территории больницы заказчик признал заявку ООО «Город» не соответствующей требованиям аукционной документации.

«В составе заявки был представлен устав 2014 года. При этом согласно выписке из ЕГРЮЛ, последние изменения в учредительные документы общества зарегистрированы позднее. <…> ООО «Город» должно было внести изменения в свою заявку до истечения срока подачи заявок участников аукциона – 8 ноября 2018 года. Однако сведения о внесенных изменениях в устав направлены ООО «Город» на АО «Единая электронная торговая площадка» 19 ноября 2018 года, после окончания срока подачи заявок», – отмечается в сообщении.

В результате аукционная комиссия больницы отклонила заявку ООО «Город». Московское УФАС России признало, что действия заказчика не противоречили закону о контрактной системе.