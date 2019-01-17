РИАМО - 17 янв. Столичные власти утвердили проект планировки территории в районе Дорогомилово под строительство жилого комплекса, разработанного японским бюро Kengo Kuma & Associates, ЖК будет состоять из двух кварталов зданий разной этажности, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы, утверждающее проект планировки территории в районе Дорогомилово Западного административного округа, где на месте реорганизуемой промзоны «Западный порт» планируется построить высотный жилой комплекс, разработанный знаменитым японским архитектурным бюро Kengo Kuma & Associates», - сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Он уточнил, что большую часть проектируемой территории занимают участки производственного назначения, в том числе бывший Первый московский приборостроительный завод имени В.А. Казакова. Здесь планируется возвести жилой комплекс, который будет состоять из двух кварталов зданий разной этажности, постепенно повышающихся к центру реорганизуемой территории.

«Между кварталами проложат пешеходный маршрут, который соединит Кутузовский проспект и набережную Москвы-реки», - отметил Левкин.

По его словам, важной частью комплекса станут внутриквартальный сад и ландшафтный дизайн в японском стиле. Искусственный холм в северной части сада в сочетании с прудом, ручьем, кустарниками и деревьями станет одной из достопримечательностей нового общественного пространства.

Архитектурными особенностями комплекса станут фасады из матового алюминия, отражающего свет. После специальной обработки металлу не грозит коррозия. Парк и сад будут открыты для всех горожан. Планируется создание новых улиц и велопешеходных маршрутов.

«С 2011 года по поручению мэра Сергея Собянина ведется работа по утверждению проектов планировок реорганизуемых производственно-коммунальных территорий. За это время утверждено 79 проектов. Наиболее крупное строительство сейчас ведется на ЗИЛе, в промзоне «Серп и молот» и на бывшем Тушинском аэродроме», - добавил руководитель департамента.