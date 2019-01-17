РИАМО - 17 янв. Магазин «Перекресток» в подмосковной Балашихе не устранил нарушение по температурному режиму, за это торговый дом оштрафовали на 350 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В декабре 2017 года ведомство проверило соблюдение ветеринарного законодательства РФ АО «Торговый дом «Перекресток», которое осуществляет хозяйственную деятельность по хранению и реализации пищевой продукции животного происхождения в магазине «Перекресток», расположенном по адресу: Московская область, Балашиха, шоссе Энтузиастов.

«По результатам проверки управлением Россельхознадзора за нарушения требований технических регламентов Таможенного союза АО «Торговый дом «Перекресток» привлечено по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил РФ, технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», — говорится в сообщении.

В ноябре 2018 года была проведена проверка исполнения требований этого предписания. Выяснилось, что «Перекресток» не выполнил в срок предписание в части установления температурного режима. На момент проведения проверки температура в производственном помещении по измельчению мяса и производству крупнокусковых полуфабрикатов составила 17 градусов, на дисплее сплит-системы, установленной в данном помещении, была указана температура в 16 градусов, в то время как требуемый температурный режим составляет 12 градусов.

Таким образом, «Перекресток» не устранил нарушение технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям составило протокол об административном правонарушении. Материалы передали в Арбитражный суд Москвы. В конце декабря торговый дом «Перекресток» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 350 тысяч рублей.