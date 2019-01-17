РИАМО - 17 янв. Сотрудники электросетевых служб Подмосковья переходят на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В Московский регион 18 января придет оттепель, днем температура воздуха будет от минус 3 до плюс 2 градусов, ожидается метель.

«Электросетевые компании Подмосковья АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК» ввели режим повышенной готовности. Ведется онлайн-мониторинг погодных условий», – сказал министр энергетики региона Леонид Неганов.

В постоянную готовность электросетевых компаний приведены 633 бригады в составе 3791 человек и 3967 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции.

«Они позволят оперативно подключить объекты ЖКХ и социально значимые объекты в случае возникновения технологических нарушений», – уточнил Неганов.

Для населения работает Единый информационный контактный центр электросетевых компаний Московской области. Обращаться можно по телефону: 8(800)700-40-70.