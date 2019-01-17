РИАМО – 17 янв. Органам исполнительной власти в субъектах РФ поручено разработать региональные программы по развитию и реализации паллиативной помощи, такое указание поступило от президента России Владимира Путина, передает Федеральное агентство новостей.

«Глава государства рекомендовал обеспечить разработку региональных программ, направленных на паллиативную помощь, а также проработать реализацию этих программ с учетом лучших российских практик», - отмечается в материале.

Региональные власти должны отчитаться о создании таких программ до 1 сентября, а затем предоставлять доклад раз в полгода.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о паллиативной медицинской помощи. Закон разъясняет порядок обслуживания неизлечимо больных. Важным положением проекта закона является возможность предоставления населению бесплатных лекарств в условия дневного стационара.