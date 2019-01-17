РИАМО - 17 янв. В Московской области обновление подвижного состава автобусов и уменьшение переработок водителей позволило снизить количество ДТП с пострадавшими в два раза, количество погибших сократилось на 61%, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Подмосковья Игорь Тресков.

«Обновление подвижного состава и уменьшение переработок водителей позволило сократить количество ДТП с пострадавшими в два раза за год по сравнению с позапрошлым годом», - сказал Тресков.

Он добавил, что количество погибших сократилось на 61%.

«Мы списали 1175 устаревших автобусов. Уверен, что вы помните публикации в прессе, когда говорили, что автобус «Мострансавто» загорелся . Теперь таких автобусов у нас нет в автопарке «Мострансавто», - добавил Тресков.