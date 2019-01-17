РИАМО – 17 янв. Сербия довольна военно-техническим партнерством с Россией, заявил лидер страны Александр Вучич на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сербия и Россия являются искренними друзьями, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы вкладываете силу и труд в то, чтобы наши отношения развивались», – отметил Вучич.

Кроме того, сербский лидер акцентировал внимание на росте сотрудничества России и Сербии в сфере торговли, энергетики.

«Идут большими шагами вперед и соглашения стран в сфере инфраструктуры и энергетики не только развиваются, а идут большими шагами вперед», – добавляется в сообщении.

Вучич подчеркнул, что Сербия довольна военно-техническим сотрудничеством с Россией.

«Благодарю вас за ваш вклад и желание помочь нашей стране», – резюмировал сербский лидер.