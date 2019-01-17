РИАМО - 17 янв. Федеральная пассажирская компания 20 января открывает продажу билетов по невозвратным тарифам, совершить поездку по невозвратному билету можно будет с 19 апреля, говорится в сообщении пресс-службы АО «ФПК».

«Первоначально невозвратные билеты будут доступны в двух поездах — №740/739 Москва - Воронеж — в вагоне с местами для сидения — и №026/025 Москва - Ижевск — в купейном вагоне», - отмечается в материале.

Стоимость невозвратных билетов будет на 5-20% ниже стоимости возвратных. Размер скидки будет зависеть от типа вагона и периода совершения поездки. Невозвратные билеты составят до 10% от общего числа билетов, предложенных к продаже.

Введение невозвратных билетов будет способствовать повышению доступности поездок и, как следствие, увеличению спроса на перевозки, добавляется в сообщении.

Федеральная пассажирская компания (дочернее общество ОАО «Российские железные дороги») — национальный железнодорожный перевозчик России в дальнем следовании. ФПК осуществляет перевозку пассажиров в 75 субъектах Российской Федерации, а также обслуживает международные пассажирские перевозки в страны Европы и Азии. Парк компании насчитывает более 18 тысяч вагонов различных типов.