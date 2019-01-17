РИАМО - 17 янв. В центрах «Мои документы» в Москве можно получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования в день обращения, раньше срок получения информации занимал до 10 рабочих дней, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для получения услуги необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

«Посетителям центров госуслуг предоставят сведения о стаже, заработке с 1998 года и сумме страховых взносов, перечисленных на индивидуальный лицевой счет. Раньше срок получения этой информации занимал до 10 рабочих дней», - отмечается в материале.

Услуга будет полезна горожанам, которые обращаются в «Мои документы» за оформлением льгот и пособий. Благодаря тому, что сотрудники предоставят данные сразу, посетители смогут уменьшить количество визитов в центры и значительно сэкономить время.

Обратиться за этой и другими услугами можно в любой из 130 центров «Мои документы». Районные центры работают с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.