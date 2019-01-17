РИАМО - 17 янв. Мособлдума на заседании в четверг приняла изменения в закон «О грантах правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций», они предусматривают выдачу грантов не на два, а на три года, сообщается на сайте областного парламента.

«Сегодня гранты выдаются сроком на два года, однако к моменту вынесения решения по конкурсу поддержки, предприятиям и коллективам остается всего один год на реализацию выделенных средств. Этого недостаточно для проведения полноценного решения», - пояснил председатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов.

Он отметил, что из-за данной причины было принято решение предусмотреть возможность выдачи грантов на три года.

«Внесение данного изменения позволит получить более качественные результаты исполнения проектов и сделает возможным доведение научно-технического проекта до стадии изготовления опытного образца», - подчеркнул Крымов.