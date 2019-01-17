РИАМО - 17 янв. В Рузе в четверг состоялся торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков, на мероприятии присутствовали члены совета депутатов округа, местные жители, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На площади Партизан звучали песни военных лет, теплые слова поздравлений ветеранам. Выступающими были затронуты актуальные темы преемственности поколений, патриотического воспитания молодежи, уважительного отношения к памяти героических предков.

«Сегодня (17 января – ред.) у нас знаменательная дата – 77-я годовщина освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. <…> Мы знаем, как тяжело досталось освобождение нашего края от захватчиков – десятки тысяч убитых солдат, тысячи мирных жителей, расстрелянных фашистами. Мы никогда не забудем подвиг наших отцов и дедов, мы должны быть достойны их», – сказал председатель совета депутатов Рузского городского округа Сергей Макаревич.

По мнению замглавы Рузского городского округа Олега Лобанова, мы должны чтить подвиг ветеранов-героев.

«Для каждого из нас Родина своя – для кого-то это место рождения, улица, дом, город. Для кого-то это наша страна. Так вот те ребята, те молодые красноармейцы думали о нас с вами, о будущем. От имени администрации Рузского городского округа поздравляю всех с этой знаменательной в жизни не только нашего округа, но и в жизни всей страны, датой. Именно отсюда началось контрнаступление под Москвой. Благодарю всех, кто сегодня здесь. Отдельное спасибо и низкий поклон ветеранам», – дополнил он.

Руза была оккупирована с 25 октября 1941 года по 17 января 1942.

«За три месяца оккупации погибли сотни мирных жителей, разрушены все хозяйственные постройки и учреждения культуры», – уточняется в материале.

В завершение митинга память жертв Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и возложили цветы и венки к Вечному огню.