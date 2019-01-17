РИАМО - 17 янв. В Даниловском районе столицы построят пять проектируемых проездов, которые предназначаются для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-развортной площадки, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

В Москве согласована проектная документация для объекта: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции на территории ОАМО «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 1. Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД и пожарного депо» по адресу: Даниловский район, Южный административный округ.

«Проектными решениями в рамках первого этапа предусмотрено строительство пяти проектируемых проездов (проектируемый проезд 1221, 1223А, 7011, 7011А, 7028А). Участки строительства расположены вблизи станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца. Кроме того, запроектировано строительство и переустройство инженерных коммуникаций», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что также планируется переустройство остановки общественного транспорта во 2-м Кожуховском проезде.

В ходе строительства предусматривается установка пяти новых светофорных объектов и дооборудование одного существующего. На остановках общественного транспорта устраиваются заездные карманы. Пешеходное движение по проектируемым проездам будет осуществляться по тротуарам, а переход через проезжую часть будет организован по наземным регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.

«По окончании работ предусматривается установка дорожных знаков, ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа, информационных дорожных указателей (знаков индивидуального проектирования), а также нанесение дорожной разметки», – уточняется в материале.

В ходе строительства улично-дорожной сети будут созданы условия для комфортного передвижения маломобильных групп населения. Ширина тротуаров позволяет беспрепятственно проезжать на креслах-колясках.

Кроме того, предусмотрена установка пониженного бортового камня в местах пешеходных переходов, укладка наземных тактильных указателей на пешеходных переходах, у препятствий, в зоне остановок общественного транспорта, а также оклеивание опор освещения световозвращающей пленкой.