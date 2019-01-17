РИАМО - 17 янв. Новые услуги российского Фонда социального страхования (ФСС) появились во флагманских офисах «Мои документы» ЦАО и ЮЗАО Москвы, за услугой могут обратиться индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Так, с начала 2019 года здесь можно подать документы, которые служат основанием для исчисления и уплаты страховых взносов. Кроме того, сотрудники флагманских офисов принимают документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты взносов в ФСС», – отмечается в материале.

Физлица, которые принимают на себя страховые обязательства по трудовому договору с работником или по гражданско-правовому договору, могут подать документы на регистрацию в качестве страхователей или на снятие с регистрационного учета.

Раньше зарегистрироваться можно было только в региональном отделении ФСС. Теперь эту услугу можно получить во флагманских офисах «Мои документы», которые работают по удобному графику.

Во флагманах также появилась возможность снять с учета или зарегистрировать человека, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Эта услуга доступна адвокатам, индивидуальным предпринимателям, членам крестьянских хозяйств, физическим лицам, не признаваемым индивидуальными предпринимателями. Добровольное страхование обеспечивает стабильные страховые выплаты в случае болезни, беременности или родов.

При обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний страхователи – юридические лица могут подать во флагманских офисах документы на подтверждение основного вида своей экономической деятельности, а также видов экономической деятельности подразделений, которые являются самостоятельными классификационными единицами.