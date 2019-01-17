РИАМО - 17 янв. Сотрудники «Мосэнерго» и МОЭК провели очередную совместную противоаварийную тренировку, на мероприятии отработали действия диспетчерского персонала компаний при ликвидации нарушений теплоснабжения в условиях низкой температуры наружного воздуха, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

Тренировка прошла на территории ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго», в ней были задействованы более 50 сотрудников МОЭК и «Мосэнерго», а также шесть единиц спецтехники.

«По легенде учений, на подающем трубопроводе на территории ТЭЦ-27 было обнаружено повреждение. На месте условного повреждения был развернут аварийный штаб, произведено условное закрытие задвижек. Абоненты оперативно переведены на теплоснабжение по резервным схемам. Ремонтные бригады МОЭК огородили место «происшествия» и оперативно устранили условное повреждение», – отмечается в материале.

Затем персонал по команде диспетчера включил отремонтированный трубопровод в работу и восстановил схему теплоснабжения.

«На производственных объектах ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» регулярно проводятся тренировки оперативного персонала компаний, в ходе которых отрабатываются действия оперативного и диспетчерского персонала при ликвидации нарушений теплоснабжения, в том числе в условиях низких температур наружного воздуха», – подчеркивается в сообщении.

ПАО «МОЭК» является крупнейшей территориальной генерирующей компанией России. В ее состав входят 15 электростанций установленной мощностью 12,8 тысяч МВт.