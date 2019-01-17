РИАМО - 17 янв. После внедрения региональной навигационно-информационной системы (РНИС) доля выполненных автобусных рейсов в Подмосковье достигла 88%, процент выполнения рейсов у «Мострансавто» достиг 98-99%, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

«По соблюдению расписания. Сегодня это наша основная задача, <…> мы эту систему разработали, в прошлом году внедрили, все автобусы мы подключили к контролю этой навигационной системы (РНИС - ред.). Все 152 компании, порядка 10,5 тысяч автобусов. Мы сейчас видим, что доля выполненных и запланированных рейсов составляет 88%, в то время как, когда мы начали впервые контролировать, автобусы ходили совсем нехорошо - на 47% у нас выросла доля выполняемых рейсов», - сказал Тресков.

Он отметил, что процент выполнения рейсов у «Мострансавто» достиг 98-99%.

«Мы сейчас бьемся над темой выполнения расписания. Сейчас у нас порядка 60% рейсов идут по расписанию», — добавил Тресков.

Зампред правительства Подмосковья подчеркнул, что важно добиться того, чтобы все автобусы ходили по расписанию.

Как отмечается в презентации, с апреля показатель выполнения расписания вырос на 27%.