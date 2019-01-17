РИАМО - 17 янв. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил с назначением нового председателя Московского областного суда Алексея Харламова и пожелал ему успехов.

«Сегодня вступил в должность председателя Московского областного суда Алексей Сергеевич Харламов. Желаю успехов на посту и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество», - написал Брынцалов в Instagram.

Ранее председателем Мособлсуда был Василий Волошин, который в настоящее время является председателем Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Алексей Харламов родился 25 января 1975 года. С 11 марта 1993 года по ноябрь 2002 года он занимал различные должности в аппарате Верховного суда РФ. С ноября 2002 года Харламов был помощником председателя Верховного суда. В декабре 2006 года Харламов был назначен руководителем секретариата председателя Верховного суда России. С июня 2010 года был судьей Верховного суда.

В августе 2014 года Харламов стал председателем судебного состава докладчиков президиума Верховного суда России. С марта 2015 года он являлся членом президиума Верховного суда.