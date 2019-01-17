РИАМО - 17 янв. В рамках 72-го заседания Мособлдумы в четверг утвержден перечень вопросов, поставленных думой к отчету губернатора о результатах деятельности правительства Московской области за 2018 год, сообщается на сайте Московской областной думы.

«В перечень вошло 32 вопроса по приоритетным сферам: образованию, здравоохранению, сферам ЖКХ и строительства, и другим», – говорится в сообщении.

Ежегодный отчет главы регионального правительства перед парламентариями будет совмещен с ежегодным обращением губернатора к жителям области и состоится 29 января.