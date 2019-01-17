РИАМО - 17 янв. В Москве на станции «Царицыно» электричка задела зеркалом ребёнка, обстоятельства выясняются, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«На платформе «Царицыно», предварительно, зеркалом электропоезда была задета 11-летняя девочка. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ребенка доставили в медучреждение.