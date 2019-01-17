РИАМО- 17 янв. Первый в 2019 году этап чемпионата Московской области по трофи-рейдам состоится 19 января, маршрут гонки «Опять ХоЛодает!!!» будет проложен по Воскресенскому району, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут в четырех зачетных классах автомобилей: «Туризм» (ТРС), ТР1, ТР2, «Абсолютный».

«Помимо 1-го этапа чемпионата Московской области на тех же трассах состоятся серия «Преодоление 4×4» 1-й этап Кубка «Cupper» и Отборочный этап «Кубка Регионов 2019»», – отмечается в сообщении.

Соревнования проводятся под эгидой Федерации внедорожного автомобильного спорта.

«Основной целью, к которой стремятся организаторы, являются популяризация трофи-рейдов», – уточняется в пресс-релизе.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, гонка 19 января откроет целую серию этапов чемпионата Московской области по трофи-рейдам.

«Остальные три этапа пройдут с июня по октябрь в том же Воскресенском, а также Раменском районе. Кроме спортивного принципа эти соревнования помогают участникам подготовиться к возможным экстремальным ситуациям на обычной дороге», – заключил он.