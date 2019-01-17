РИАМО - 17 янв. Столичный аэропорт «Шереметьево» вошел в топ-10 хабов Европы и стал первым по темпам роста среди крупнейших воздушных гаваней континента, маршрутная сеть аэропорта составляет свыше 220 направлений, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Международный аэропорт «Шереметьево» впервые в своей истории вошел в число десяти крупнейших аэропортов Европы по объему пассажиропотока и при этом продемонстрировал самые высокие темпы роста, по данным Bloomberg. Количество обслуженных пассажиров в 2018 году увеличилось на 14,3% и достигло 45,836 миллиона человек», - говорится в сообщении.

Ключевыми факторами увеличения пассажиропотока в 2018 году стали: рост объемов и расширение маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот» и других авиационных партнеров, приход новых авиаперевозчиков. В 2018 году в «Шереметьеве» начали выполнять полеты новые авиакомпании: Azur Air, British Airways, Cham Wings, «Россия» и «Уральские авиалинии», были открыты рейсы по 23 новым направлениям.

Маршрутная сеть аэропорта составляет свыше 220 направлений.

Согласно рейтингу британской исследовательской компании OAG, «Шереметьево» по итогам прошлого года признано мировым лидером по пунктуальности в категории аэропортов с годовым объемом вылетающих пассажиров от 20 до 30 миллионов человек. Показатель пунктуальности по вылету является максимальным среди аэропортов мира в своей категории и составляет 87% по итогам 2018 года.