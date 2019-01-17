РИАМО - 17 янв. Для уборки последствий снегопада со столичных улиц используются 7 тысяч единиц техники, под особый контроль коммунальных служб города взята очистка от снега подходов к станциям метро и МЦК, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Снегопад, который начался в Москве около 13:30 четверга, продлится до 2-3 часов ночи. По словам Бирюкова, с начала января в городе выпал уже 31 сантиметр снега при месячной норме 37 сантиметров. По итогам снегопада может прибавиться еще 5 сантиметров.

«В Москве проведена противогололедная обработка дорог и общественных пространств. Вечером и ночью техника выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети, дворовых территорий, пешеходных зон», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что с началом снегопада на улицы города выведены около 7 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники.

Бирюков отметил, что под особый контроль коммунальных служб города взята очистка от снега подходов к станциям метро и МЦК, остановкам общественного транспорта, объектам торговли и социальной сферы.

Ранее ГУ МЧС России по столице предупредил жителей и гостей города об усилении ветра с порывами до 18 метров в секунду, метели и снегопаде 17 и 18 января.