РИАМО – 17 янв. Госжилинспекция Московской области подвела окончательные итоги деятельности в 2018 году, сотрудники провели в муниципалитетах региона свыше 98 тысяч мероприятий по лицензионному контролю, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Было проведено 98 тысяч 525 мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю. Было обследовано 170 тысяч 428 многоквартирных домов Подмосковья (многие проверялись неоднократно). Выявлено 177 тысяч 139 нарушений», – сказал руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

Он уточнил, что было выдано 17 тысяч 300 предписаний на их устранение и возбуждено 14 тысяч 410 административных дел.

«На нарушителей жилищного законодательства наложены штрафы на общую сумму более 353 миллионов рублей», – подчеркнул Соков.

Жилищные инспекторы чаще всего выявляли нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

«Случаи некачественного предоставления коммунальных услуг населению фиксировались 7 тысяч 331 раз, а нарушения порядка расчета платы за них – 6 тысяч 094 раза», – добавляется в материале.

Среди наиболее частых нарушений также: несоблюдение требований законодательства о раскрытии информации (5092), ненормативная эксплуатация внутридомового газового оборудования (3620), нарушение правил управления многоквартирными домами (2134).

«Кроме того, зафиксировано 848 случаев несоблюдения правил пользования жилыми помещениями (чаще всего это несогласованные перепланировки и переустройства)», – уточняется в сообщении.

Соков также рассказал об итогах профилактических мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами.

«В результате таких «бесконтактных» мероприятий было выдано 2 тысячи 643 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований – они касались размещения информации в системе ГИС ЖКХ. Предостережения выдаются, когда нарушения не носят опасного характера, не угрожают жизни и здоровью граждан и не ведут к возникновению чрезвычайных ситуаций. Они не влекут привлечение к административной ответственности», – заключил он.