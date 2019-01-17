РИАМО - 17 янв. Министерство экологии и природопользования Московской области рекомендовало включить в Красную книгу России четыре вида редких птиц, которых встречали в Подмосковье, среди них серый гусь и серая утка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По просьбе Минприроды России Минэкологии Подмосковья высказало свою позицию по поводу внесения в Красную книгу РФ так называемых спорных видов редких птиц. По поводу этих видов у различных научных сообществ существуют разные мнения, что затрудняет работу по внесению новых видов в Красную книгу.

«Рассмотрев обращение федерального ведомства, Минэкологии рекомендовало включить в Красную книгу четыре вида редких птиц, которые наблюдаются на территории Подмосковья. В первую очередь, речь идет о сером гусе, ситуация с которым учеными признается критической», - говорится в сообщении.

После открытия весенней охоты на гусей в 1988 году численность этого вида в Европейской России снизилась более чем в два раза и оценивается всего в 20-25 тысяч пар. Серый гусь занесен в Красную книгу Московской области как вид, вероятно, исчезнувший на гнездовье (нулевая категория редкости). В Московской области эта птица гнездилась до 1870-х годов, крайне редко гнездование отдельными парами отмечалось и позднее – в нынешних Богородском и Дмитровском городских округах. После 2014 года серых гусей в Подмосковье не наблюдали.

Минэкологии считает, что в особой охране на федеральном уровне нуждается также серая утка, которая занесена в Красную книгу Московской области под третьей категорией редкости.

«С середины 1960-х годов и без того незначительная численность вида постепенно снижалась. В первой половине 1980-х годов и до конца 1990-х годов серая утка была редким гнездящимся видом в государственном природном заказнике областного значения «Москворецкий пойменный заказник» (Воскресенский район): всего в разные годы здесь гнездилось не более 2-5 пар», - отмечается в материале.

В два последних десятилетия по всей области происходил некоторый рост численности вида. Современную численность серых уток в Подмосковье можно приблизительно оценить в 100 гнездящихся пар.

В подмосковном Минэкологии считают, что в Красную книгу России также следует внести и большого веретенника. Этот вид внесен в Красную книгу региона как находящийся под угрозой исчезновения (первая категория редкости). Современную численность большого веретенника в Подмосковье можно оценить в 90-120 пар.

Еще один вид, внесенный в Красную книгу Московской области под второй категорией редкости, – это обыкновенная горлица. Если в 1970-80-е годы эта птица была обычным видом в Европейской России, то в конце ХХ века произошла резкое, во многом необъяснимое уменьшение популяции горлицы, которое продолжается до сих пор. Сегодня горлица гнездится в небольших количествах, в основном в Талдомском городском округе.

Среди факторов, негативно влияющих на поголовье птиц, специалисты называют деградацию биотопов: осушение пойм и болот, распашку лугов, вред от линий электропередачи. Однако главной причиной сокращения популяций остается охота, поскольку все четыре вида относятся к промысловым в большинстве регионов России.

«Именно поэтому Минэкологии Московской области рекомендует включить их в Красную книгу страны с запретом добычи. Это не окажет большого влияния на традиции российской охоты и вместе с тем позволит восстановить популяции», - заключается в сообщении.