РИАМО - 17 янв. В Подмосковье начали внедрять систему видеоконтроля за работой автобусов, которая позволит отслеживать ситуацию на остановках, а также наполняемость салона, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

«Есть нововведение, которое заключается в том, что мы контролируем, как автобусы прибывают и отправляются с остановки. Мы на конечных остановках ставим видеокамеры, на автобусах ставим видеокамеры. Это наше нововведение, такого нет нигде», - сказал Тресков.

Он отметил, что эта система также позволит контролировать очереди на остановках.

«Мы придумали новую вещь - как контролировать, что происходит в салоне, что происходит при посадке, сколько людей стоит в очереди, вовремя (прибыл - ред.) автобус или не вовремя. Мы сейчас все берем под контроль», - добавил Тресков.

По его словам, нововведение позволит штрафовать перевозчиков, если их автобус прибыл к остановке не вовремя.

«Это, в первую очередь, нужно нам для контроля, чтобы видеть, что перевозчик четко выполняет свои обязанности. Самое интересное, что эти таблицы (с ссылками на просмотр движения автобусов - ред.) мы начнем публиковать в соцсетях, публиковать на сайте министерства (транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – ред.)», - добавил Тресков.

Он подчеркнул, что камеры постепенно установят на всех маршрутах в регионе.

«Сейчас мы в течение одной недели поставим на восемь маршрутов. Будем брать маршруты, где самое большое количество проблем и жалоб от жителей, и будем устанавливать эти камеры. И потом это будем публиковать на сайтах министерства, перевозчика, чтобы каждый мог посмотреть, какой реально был интервал движения, какой приехал автобус», - заключил Тресков.