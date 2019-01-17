РИАМО - 17 янв. В связи с запуском Московских центральных диаметров (МЦД) в Подмосковье планируют внести изменения в маршруты движения некоторых автобусов, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

«У нас с этого года открывается движение по МЦД. Соответственно, перевозка пассажиров через МКАД в Московской области тоже поменяется в очень большой степени», - сказал Тресков.

Он отметил, что изменение автобусных маршрутов после открытия МЦД положительно повлияет на ситуацию с пробками на переездах через МКАД, а также сократит время в пути.

«Логистика движения автобусов, маршруты движения автобусов поменяются. Вполне вероятно, что необходимость в каких-то маршрутах либо сократится, либо отпадет, потому что уже очень многие наверняка поедут не на автобусе, а поедут на МЦД», - добавил Тресков.

МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск планируют открыть для пассажиров в конце 2019 года — начале 2020 года. Всего прорабатываются маршруты пяти диаметров. Работать МЦД будет так же, как и столичное метро — с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать 5-6 минут в часы пик.