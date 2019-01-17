РИАМО - 17 янв. Для очередных выборов в Москве сформировано более 3,3 тысяч участковых избирательных комиссий, сама столица полностью готова к выборам, сообщил в четверг на заседании Мосгоризбиркома председатель избирательной Валентин Горбунов.

«Закончено формирование участковых избирательных комиссий, также сформирован резерв. Прошли первые организационные заседания. Система готова к очередным выборам», – сказал Горбунов.

Всего для очередных выборов в Москве назначено более 43 тысяч членов комиссий и сформировано более 3,3 тысяч участковых комиссий.

Единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября. В 2019 году он придется на 8 сентября. В столице состоялся выборы в Московскую городскую думу.