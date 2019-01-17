РИАМО – 17 янв. Морозная погода с температурой до минус 20 градусов ожидается в феврале на Европейской территории России, а сейчас в большинстве регионов страны высота снега превышает норму в 1,5-2 раза, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы прогнозируем, что февраль будет вполне зимним месяцем с морозами до 15-20 градусов», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что почти до середины марта теплой погоды не ожидается.

«Сейчас в большинстве регионов высота снега превышает норму в 1,5-2 раза», - добавил Вильфанд.