РИАМО - 17 янв. До конца 2019 года все автобусы, курсирующие по маршрутам в Подмосковье, планируют оформить в едином стиле, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

«Автобусы должны быть одинаково «одеты», одинакового цвета. Чтобы все автобусы Московской области были узнаваемы, одинаковы», - сказал Тресков.

Он уточнил, что привести все автобусы к единому стилю планируется в течение этого года.

По словам зампреда областного правительства, оформление всех автобусов в регионе должно быть похожим на дизайн автопарка «Мострансавто» - белый цвет корпуса с желтой полосой и надписью «Наше Подмосковье».

Ранее Тресков сообщил, что Московская область располагает самым большим автобусным парком в России - 10,5 тысяч транспортных средств. Они обслуживают 2,1 тысячи маршрутов. Ежегодно подмосковные автобусы перевозят около 1 миллиарда пассажиров.