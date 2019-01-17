РИАМО - 17 янв. Тверской суд Москвы получил материалы по делу генерального директора крупнейшего российского производителя водки Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева, его подозревают в мошенничестве, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Материалы в отношении Савельева поступили в суд. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», - сказал собеседник агентства.

Савельев был задержан в офисе компании в Москве 15 января на 48 часов в рамках возбужденного уголовного дела. Его задержание не связано с деятельностью АСГ.

Игорь Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 года. До перехода в алкогольный бизнес он работал в американской Wrigley, где занимал посты гендиректора по России, президента компании по региону «Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Африка и Южная Америка». В 2010 году он стал председателем совета директоров ГК «Наш хлеб» и «Акваника», в 2013 перешел на должность гендиректора комбината «Русагро» в Екатеринбурге.

АСГ выпускает продукцию под марками «Хаски», «Пять озер», «Кедровица», «Сиббитер» и другие.